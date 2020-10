NBA, confermata la data del Draft 2020

A fronte dell’emergenza COVID-19, l’NBA ha dovuto stravolgere i propri piani, riuscendo in tempi record ad allestire la ‘bolla’ di Orlando per permettere di concludere la stagione. Ovviamente, tutti gli impegni dell’offseason hanno dovuto subire uno slittamento.

In questi giorni di programmazione in vista della stagione ventura, che potrebbe scattare a gennaio, la lega ha confermato la data scelta per Draft NBA il 18 novembre alle 19 Eastern Time.

Il Draft 2020, per ovvie ragioni, sarà il primo in format virtuale. ESPN, emittente detentrice dei diritti tv dell’evento, ospiterà il commissioner Adam Silver e il suo vice, Mark Tatum, negli studi di Bristol, in Connecticut. Da remoto, prenderanno parte alla diretta anche diverse stelle del mondo NBA.

Alcuni dei talenti più interessanti del Draft NBA di quest’anno sono Anthony Edwards e l’eccentrico LaMelo Ball; da segnalare anche più di un prospetto europeo destinato alle prime posizioni. La prima scelta dì quest’edizione, come noto è nelle mani dei Minnesota Timberwolves. Tuttavia. la franchigia, almeno a parole, si è mostrata ancora molto incerta sul da farsi.

