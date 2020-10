Dopo aver chiuso anzitempo la stagione, i Dallas Mavericks hanno annunciato l’attesa operazione di Kristaps Porzingis.

Come riportato da Tim MacMahon di ESPN, il lettone è tornato sotto i ferri per risolvere il problema al menisco del ginocchio destro.

Infortunatosi nel corso di Gara 1 contro i Los Angeles Clippers, Kristaps Porzingis era di fatto uscito dalle rotazioni di Rick Carlisle.

Come riportato dalla stessa franchigia, dopo l’operazione, eseguita senza alcun intoppo, per il lettone inizerà immediatamente il conseguente percorso riabilitativo.

The Dallas Mavericks issued the following statement today regarding Kristaps Porzingis. pic.twitter.com/B9ouGkzxub — Mavs PR (@MavsPR) October 9, 2020

Non è ancora stata calendarizzata alcuna data per il suo rientro, ma i Dallas Mavericks si sono dichiarati fiduciosi di averlo nuovamente a disposizione in vista dei nastri di partenza della stagione 2020-21.

Leggi anche:

NBA Finals: Butler trascina Miami contro i Lakers, Gara 5 è degli Heat!

LeBron James diventa il giocatore con più presenze nei Playoff NBA

NBA, Jimmy Butler al termine di Gara 5: “Ho dato tutto, continueremo a lottare”