Mercato NBA, i Dallas Mavericks puntano su Lou Williams

Secondo gli ultimi rumors, i Dallas Mavericks si stanno muovendo nel mercato offrendo la 18esima scelta assoluta dell’NBA Draft per concludere uno scambio importante.

La franchigia texana, infatti, ha in mente di formulare un accordo con i Los Angeles Clippers per ottenere il sesto uomo dell’anno Lou Williams. Secondo Jonathan Givony di ESPN, diverse squadre stanno avanzando divere proposte di scambio ai Mavs, con l’intento di ottenere la scelta al primo giro. Al momento, però, i Clippers sono i favoriti per concludere un accordo.

Nella sua quattordicesima stagione in carriera, Williams ha registrato una media di 18.2 punti a partita, confermandosi come importante minaccia offensiva e decisivo uscendo dalla panchina. Tuttavia, non è conosciuto per l’aspetto difensivo, che continua a essere un problema, specialmente durante i Playoff.

Il giocatore farebbe molto comodo ai Mavericks, che stanno cercando un’altra guardia per alleviare la pressione su Luka Doncic e che possa fornirgli aiuto se dovessero condividere minuti in capo.

Williams a 33 anni sta entrando nell’ultimo anno del suo contratto e guadagnerà 8 milioni di dollari nella stagione 2020-21. I Mavs stanno cercando di fare un altro passo importante per provare a vincere il campionato. L’anno scorso hanno fatto un ottimo percorso durante i Playoff, sono riusciti a battere proprio i Clippers e adesso sono alla ricerca di un altro tassello da affiancare a Doncic e Kristaps Porzingis.

Secondo le indiscrezioni, il front office è disposto a scambiare tutto il necessario per ottenere un giocatore di talento. I Mavs possiedono anche la scelta n.31 nel Draft, il che garantisce loro un’altra risorsa da utilizzare in una potenziale trade. Inoltre sembra sempre più certa l’intenzione dei texani di conservare lo spazio salariale per una corsa all’MVP in carica Giannis Antetokounmpo. Il giocatore dei Milwaukee Bucks, infatti, è sul mirino di parecchie squadre, poiché sembra possibile la sua partenza dalla franchigia.

In termini di free agency Mark Cuban ha sempre usato un approccio deciso, soprattutto quando c’è da fare mosse che possono decidere sul futuro della franchigia. Per questo motivo, i tifosi possono ben sperare nel futuro della propria squadra, mentre a Ovest la competizione è si fa sempre più accesa.

