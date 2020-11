Mercato NBA, Stanley Johnson e Mario Hezonja sfruttano le loro player option

In serata sono arrivate anche le decisioni sulla player option di Stanley Johnson, giocatore dei Toronto Raptors, e Mario Hezonja, attuale guardia dei Portland Trail Blazers. Entrambi i giocatori hanno di fatto accettato di attivare l’opzione sul loro contratto e rimanere in NBA ancora per un altro anno. Johnson percepirà 3.8 milioni di dollari, mentre Hezonja si metterà in tasca altri 1.9 milioni.

Portland Trail Blazers guard Mario Hezonja will exercise his $1.98 million player option for the 2021-22 season, league sources told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 16, 2020

Il giocatore croato è stato accolto in NBA come uno dei migliori talenti europei della sua generazione, essendo stato selezionato dai Magic con la scelta numero cinque nel Draft 2015 , anno in cui ha lasciato l’FC Barcelona per fare il salto nel basket USA. Finora, il giocatore ha viaggiato con 6.9 punti e 3.1 rimbalzi in un totale di 330 partite nella lega. In questa stagione, invece, ha registrato una media di 4.6 punti a partita.

