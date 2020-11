Mercato NBA, i New York Knicks interessati a Gordon Hayward

Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, i New York Knicks avrebbero intenzione di imbastire una trade per Gordon Hayward, qualora i Celtics decidessero di lasciarlo partire. Quest’ultimo ha una player option valida per la prossima stagione.

Nonostante ciò, secondo alcuni rumors, l’ex giocatore degli Utah Jazz potrebbe rifiutarla diventando un free agent. Questa ipotesi, però, appare poco probabile.

Qualora ciò dovesse accadere, i Boston Celtics, essendo interessati alla guardia dei New Orleans Pelicans Jrue Holiday, potrebbero a loro volta cercare una trade. A questo punto potrebbero entrare in gioco proprio i New York Knicks.

The New York Knicks reportedly have trade interest in Gordon Hayward if Boston decides to move him, via @KevinOConnorNBA. pic.twitter.com/GBENOdmVeV — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 13, 2020

Gordon Hayward ha mantenuto medie di 17.5 punti, 6.7 rimbalzi e 4.1 assist a partita durante la scorsa stagione. Ha tirato con un percentuale del 50% dal campo, 38.3% dall’arco e 85.5% dalla lunetta del tiro libero.

I Knicks, che non disputano i playoff dal 2013, hanno a disposizione l’ottava scelta assoluta al prossimo draft. La franchigia è interessata anche alla stella degli Houston Rockets Russell Westbrook, che ha richiesto di essere ceduto dalla franchigia texana.

Dunque la volontà dei Knicks sarebbe quella di affiancare veterani conclamati a giovani star come RJ Barret e Mitchell Robinson. Staremo a vedere se la franchigia allenata da Tom Thibodeau sarà in grado di rinforzarsi in vista della prossima stagione.

