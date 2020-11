Mercato NBA, i Portland Trail Blazers interessati a Jrue Holiday

I Portland Trail Blazers puntano a migliorare la loro squadra per poter competere durante la prossima postseason. I Blazers hanno una delle migliori coppie “playmaker-guardia” della intera NBA con Damian Lillard e CJ McCollum, ma per vincere ai Playoff, evidentemente, serve anche un’ottima panchina e buoni comprimari. Ecco perché la franchigia dell’Oregon sta pensando di provare l’assalto per Jrue Holiday.

Se per i Blazers sarebbe un ottimo innesto, i Pelicans perderebbero parecchio, soprattutto pensando al progetto della squadra. I Pelicans hanno molti giovani talentuosi sotto contratto e la presenza di veterani in squadra aiuterebbe non poco i giocatori a crescere. Tuttavia la scelta di cedere Jrue Holiday sembra obbligata da parte della franchigia, anche viste le recenti indiscrezioni sul giocatore.

Di fatto, diverse squadre hanno chiesto informazioni su Jrue, tra cui Atlanta Hawks e Boston Celtics. E la platea potrebbe allargarsi rapidamente. Non resta che attendere le prossime evoluzioni sul mercato NBA. Il periodo clou si avvicina.

