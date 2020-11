NBA, DeMarcus Cousins potrebbe non essere pronto per la prossima stagione

DeMarcus Cousins non ha disputato una singola partita nella scorsa stagione a causa della rottura del crociato avvenuta durante l’estate 2019. I Los Angeles Lakers hanno tagliato Cousins a febbraio per fare spazio a Markieff Morris.

Nonostante la riabilitazione stia procedendo correttamente, è probabile che l’ex giocatore dei Sacramento Kings non sia pronto per l’inizio della prossima stagione. Il giornalista di Slam Magazine Austin Kent ha riportato le parole dell’agente di DeMarcus, Jeff Schwartz:

“DeMarcus Cousins continuerà la riabilitazione dell’infortunio subito al crociato del ginocchio sinistro. Per questo è probabile che non disputerà il mese d’apertura della prossima stagione. L’intenzione del centro è quella di ritornare più forte e competitivo di prima.”

DMC, quattro volte All Star, ha mantenuto in carriera medie di 21.2 punti, 10.9 rimbalzi e 3.2 assist con le maglie dei Sacramento Kings, New Orleans Pelicans e Golden State Warriors. È tormentato dagli infortuni sin dal 2018, anno in cui si ruppe il tendine d’Achille.

Sarà interessante scoprire se i Lakers firmeranno nuovamente Cousins o se il centro dovrà cercarsi una nuova destinazione. Sicuramente tutto il mondo NBA si augura che Boogie possa tornare dominante come in passato.

