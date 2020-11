Nonostante l’offseason in versione ridotta per questo 2020, il futuro di Giannis Antetokounmpo continua a essere il tema predominante per quanto riguarda la NBA. Un suo eventuale cambio di maglia scatenerebbe un effetto domino in grado di cambiare il destino di parecchie franchigie. Il due volte MVP ha già specificato che non forzerà uno scambio in questa offseason, e discuterà il suo futuro con la franchigia in sede privata.

Diversi indizi, però, fanno pensare che una rottura nell’ambiente ci sia già stata, come il fatto che Giannis abbia smesso di seguire su Instagram i suoi compagni di squadra. Dettagli di poco conto, certo, ma in un’era social come quella attuale ogni piccolo particolare può fare la differenza.

Anche se Antetokounmpo ha confermato la sua permanenza ai Milwaukee Bucks, il punto interrogativo è cosa farà la prossima stagione, quando il suo contratto scadrà e diventerà il nome più ricercato della lega. La prima opzione è ovviamente quella di firmare un rinnovo a Milwaukee, un contratto che gli frutterebbe oltre 200 milioni di dollari. L’altra possibilità sarebbe quella di entrare in free agency e ascoltare le offerte che gli arriveranno.

Di seguito un estratto dell’intervista realizzata in Svezia dal giornalista Alexander Nilsson:

“Non so ancora cosa farò e non dipende totalmente da me. Se la dirigenza farà le decisioni giuste per me e per il futuro della franchigia, potrei rimanere ancora a lungo, sennò, vedremo in seguito. L’NBA è una cosa che viviamo giorno dopo giorno, spero che riusciremo a continuare assieme”

Antetokounmpo ha specificato che in ogni caso non si tratta di una scelta legata ai soldi, dove Milwaukee è in vantaggio sulle concorrenti. ma vincolata piuttosto al progetto tecnico che la franchigia saprà impostare. Dopo due MVP, il greco vorrebbe legittimamente puntare al bersaglio grosso del titolo NBA.

