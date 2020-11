NBA, coach Thibodeau vuole vincere subito

Secondo alcune indiscrezioni di Stefan Bondy, giornalista del New York Daily News, Tom Thibodeau starebbe spingendo la dirigenza dei Knicks a muoversi sul mercato per portare a roster qualche giocatore in grado di incidere fin dalla prima partita. L’head coach sarebbe infatti convinto delle potenzialità della squadra di essere subito competitiva. Un’idea che si oppone al progetto di rebuilding che si poteva pensare per la franchigia di New York. Per l’esattezza, Bondy scrive:

“Da quello che abbiamo saputo da due fonti affidabili e in stretto contatto con la dirigenza dei Knicks, Tom Thibodeau sta spingendo per delle win-now moves. Questo era prevedibile, date le esperienze passate dell’allenatore. Nel breve periodo potremo già vedere i primi cambiamenti. I Knicks hanno bisogno di talento e ce ne è abbastanza sul mercato per costruire una squadra da Playoff. E questo, dopo sette stagioni senza Post-Season, dovrebbe essere la priorità”

Nelle squadre precedentemente allenate Thibodeau ha sempre voluto avere una squadra competitiva e pronta a vincere, anche al costo di sacrificare qualche giovane con ottime prospettive. E nelle sue ultime esperienze Coach Thibs aveva sempre avuto un ruolo fondamentale anche all’interno della dirigenza per quanto riguarda le scelte di mercato. Ruolo che, almeno secondo le sue parole, dovrebbe avere anche a New York:

“Penso sia importante per me far sentire la mia voce anche con la dirigenza. Conosco Leon Rose [presidente dei Knicks, N.d.A.] e gli altri da molto tempo, e chiedono spesso la mia opinione nelle varie decisioni. Non significa che lo faranno sempre e per ogni argomento, ma so che loro si fidano di me e mi ritengono importante”

L’ultima stagione i Knicks l’hanno conclusa con il 12esimo record della Eastern Conference con 21 vittorie e 45 sconfitte. Dato il record i Knicks non erano poi stati invitati nella conclusione della regular season della bolla di Orlando; RJ Barrett e compagni non giocano quindi una partita ufficiale dall’11 marzo. È dal 2013 che non si vedono i Playoff al Madison Square Garden ma, almeno secondo il progetto di Coach Thibodeau, le cose dovrebbe cambiare a breve.

