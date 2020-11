Mercato NBA, Bucks e Sixers interessati a Patty Mills

Patty Mills è un giocatore caro all’ambiente Spurs. Dopo aver contribuito dalla panchina agli ultimi successi della dinastia Duncan-Parker-Ginobili, il playmaker sta vivendo insieme alla squadra un necessario periodo di transizione. Sembra però che il percorso insieme alla franchigia texana sia arrivato al capolinea.

Secondo diverse voci all’interno della lega, San Antonio sarebbe pronta a una rivoluzione interna. Nessuno sa di preciso quali siano i piani di Popovich e della dirigenza, ma i rumors sembrano riferire di un tentativo di scambio del 32enne australiano avviato proprio dagli Spurs. Nello specifico, Kevin O’Connor di The Ringer riporta un interessamento da parte di due squadre: i Milwaukee Bucks e i Philadelphia 76ers. Quest’ultima squadra potrebbe inserire nello scambio la guardia Josh Richardson, colpevole di una stagione deludente sotto la guida di Brett Brown (come diversi giocatori Sixers, per la verità).

Dal punto di vista contrattuale, Mills si avvia verso la sua ultima stagione prima della free agency, con uno stipendio da circa 13 milioni di dollari, frutto dell’estensione firmata nel 2017. Il giocatore ha avuto la sua migliore stagione in termini di scoring, con 11,6 punti, 1,8 assist e 1,6 rimbalzi in 22 minuti a partita; medie non esaltanti, ma sicuramente utili per una squadra con ambizioni Playoff.

Gli Spurs sembrano invece arrivati a un punto morto, con un rebuilding che sembra essere imminente. Dopo aver mancato i Playoffs per la prima volta dal 1997, ai texani toccherà compiere qualche scelta difficile; DeMar DeRozan ha già comunicato da qualche settimana la volontà di cambiare aria, e anche LaMarcus Aldridge potrebbe essere in partenza.

Leggi Anche

Mercato NBA, idea Jrue Holiday per i Boston Celtics

Mercato NBA, Los Angeles Lakers interessati a uno scambio per DeMar DeRozan

NBA, presentate le nuove maglie dei Phoenix Suns