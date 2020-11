Mercato NBA, idea Jrue Holiday per i Boston Celtics

Jrue Holiday è uno dei giocatori più chiacchierati di questa offseason. L’ultima indiscrezione lo pone come obbiettivo dei Boston Celtics. Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, Danny Ainge starebbe studiando uno scambio, sfruttando le tre scelte al primo giro che ha in mano.

Celtics have emerged as a potential destination for Jrue Holiday, per @KevinOConnorNBA



C's could package their three first-round picks to move into the lottery, then give the pick to the Pelicans pic.twitter.com/Q0Afr6eTfU — Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2020

I Boston Celtics controllano ben tre scelte al primo giro del prossimo Draft NBA. Le opzioni sono due: usarle per ottenere una scelta più alta, nella Lottery; oppure inserirle in uno scambio per un giocatore importante. Il giocatore importante in questione è Jrue Holiday, che sembra destinato in qualunque caso a lasciare i New Orleans Pelicans.

Jrue Holiday ha un contratto garantito per 26 milioni di dollari per la stagione 2020-2021, con un player option per la stagione successiva. Un accordo importante, per il quale i Celtics non hanno spazio salariale. Lo scambio in questione dovrà necessariamente includere un giocatore con un contratto altrettanto pesante, come Kemba Walker o Gordon Hayward.

Chiaramente i Boston Celtics vorrebbero inserire Hayward nello scambio per Holiday. Il contratto di Hayward è uno dei peggiori della lega e la player option per la prossima stagione sfiora i 35 milioni di dollari. Il giocatore nelle ultime settimane sembrerebbe però aver fatto un passo indietro per qunato riguarda la sua player option. Infatti ora non è così scontata la sua attivazione. Inoltre sono aumentate le possibilità di un nuovo accordo tra Hayward e i Celtics, il che renderebbe complicato il suo inserimento nella trade per Holiday.

In questo caso potrebbe entrare in gioco Kemba Walker. Il play non è sulla lista dei partenti, ma gli potrebbe essere preferito Jrue Holiday nel ruolo. Ovviamente il giocatore dei Pelicans potrebbe giocare tranquillamente anche insieme a Walker, potenziando un backcourt che ha bisogno di punti e solidità per poter arrivare al titolo.

Jrue Holiday ha messo a segno 19.1 punti di media nella stagione 2019-2020, uniti a 6.7 assist e 4.8 rimbalzi.

Leggi anche:

Mercato NBA, Los Angeles Lakers interessati a uno scambio per DeMar DeRozan

NBA, presentate le nuove maglie dei Phoenix Suns

Mercato NBA, gli Hornets piombano su Westbrook