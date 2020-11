NBA, presentate le nuove maglie dei Phoenix Suns

Se non avete ancora cerchiato sul calendario il 22 dicembre, data di inizio della stagione NBA 2020/2021, allora fatelo. Già che ci siete, potete anche percorrere i giorni antecedenti per fermarvi a sfregiare il 3 dello stesso mese. È il giorno da cui sarà possibile acquistare la nuova collezione maglie dei Phoenix Suns. Con l’avvio del prossimo campionato ancora lontano, la franchigia dell’Arizona ha deciso di condire questa attesa con un po’ di hype.

Le nuove casacche sono targate Nike e il loro design è ispirato allo scenario mozzafiato della Valley, l’area metropolitana della città. Colori forti – il nero è prevalente – e linee astratte vanno a fondersi insieme per sottolineare il taglio moderno.

. @Suns debut their new City Edition jerseys 🔥 pic.twitter.com/7yb2kfDfDi

I Phoenix Suns hanno affiancato all’annuncio queste parole:

“Dalla vita del ranch alla vita cittadina, dai cavalli alla potenza, dai cowboys ai Valley boys, la casa dei Suns continua a evolversi apportando un look fresco a uno scenario classico. Con il supporto dell’intera Valley dietro di loro, i Suns hanno dimostrato di possedere quel fuoco per battersi in ogni competizione che si pone sulla loro strada.”

Questo il video promozionale:

We support The Valley.

We play for The Valley.

Now, we are reppin’ 𝗧𝗵𝗲 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝘆.

City Edition 2020-21: https://t.co/t1l2nEvmiF#WeAreTheValley pic.twitter.com/2BeZ720Dag

— Phoenix Suns (@Suns) November 12, 2020