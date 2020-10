Mercato NBA, DeMar DeRozan vuole lasciare i San Antonio Spurs

Il matrimonio tra DeMar DeRozan e i San Antonio Spurs sembra giunto al termine. Secondo The Athletic, l’agente di DeRozan si sta impegnando per portare il suo assistito lontano da San Antonio. Una destinazione gradita sarebbero i Detroit Pistons, dell’ex coach ai tempi dei Raptors Dwane Casey. Lo stesso agente ha dichiarato:

“A DeMar non piace San Antonio e non vuole più restare qui. Se ce ne andiamo, voliamo a Detroit da Dwane Casey. Il suo rapporto con il suo ex allenatore è molto forte.”

L’affare non è così semplice. Per la stagione NBA 2020-2021, DeRozan ha una player option da 27 milioni di dollari, che potrebbe non esercitare e diventare free agent. Una mossa simile lo libererebbe dagli Spurs. Ma DeRozan è riluttante a lasciarsi sfuggire tutti questi dollari. Nella prossima free agency, poche squadre avranno spazio nel salary cap per offrirgli un contratto simile. Inoltre sono tutti concentrati sulla finestra di mercato 2021, ricchissima di talento. Per un 31enne come DeMar, con evidenti limiti al tiro da 3, nessuna franchigia è pronta a svenarsi.

Uno scambio sarebbe favorevole per entrambe le parti. Gli Spurs potrebbero ottenere degli asset importanti in chiave ricostruzione, mentre DeRozan manterrebbe il suo guadagno inalterato. Le opzioni sul tavolo sono tante, e riguardano anche una possibile “sign-and-trade”. In ogni caso sarà interessante seguire l’evolversi della situazione.

In questa stagione DeMar DeRozan ha messo a segno 22.1 punti, 5.5 rimbalzi e 5.6 assist a partita. Dal campo ha tirato con il 53.1%, mentre dalla linea della carità con l’84.5%. Nel tiro dall’arco, suo vero e proprio tallone d’Achille, ha fatto registrare il 25.7% su appena 35 tentativi totali, troppo poco per una guardia d’élite.

