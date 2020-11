Mercato NBA, anche Tucker e Covington nel mirino dei Bucks

La situazione degli Houston Rockets sembra essere precipitata negli ultimi giorni. Dopo voci circa dubbi delle star della squadra sulla competitività del team, Westbrook ha richiesto ufficialmente di essere scambiato. Come se ciò non bastasse, la nuova dirigenza sembra essere ai ferri corti con un altro pilastro dello spogliatoio Rockets, P.J. Tucker, adirato per la sua situazione contrattuale.

Tra le squadre pronte a cogliere la palla al balzo ci sono i Milwaukee Bucks, che dopo dei Playoff molto deludenti sono alla ricerca di giocatori in grado di garantire spacing per le incursioni di Giannis Antetokounmpo: proprio Tucker, abituato allo stile di gioco di Houston, potrebbe fare al caso della franchigia del Wisconsin.

Il giornalista che riporta la news, Kevin O’Connor di The Ringer, rivela un altro giocatore con caratteristiche simili, sempre dei Rockets, finito nel mirino di Milwaukee: Robert Covington. Sia Covington, sia Tucker sarebbero delle ottime aggiunte; oltre ad avere dei contratti più che abbordabili (soprattutto Tucker, in scadenza l’anno prossimo), i due garantirebbero centimetri, intensità difensiva e capacità di punire da tre punti, tutte componenti del gioco di Budenholzer.

Milwaukee è inoltre attiva anche nel mercato in uscita. Tra i giocatori in partenza spicca su tutti il nome di Eric Bledsoe, protagonista in negativo di una serie da dimenticare contro i Miami Heat.

Se la situazione di Houston è incandescente, anche i Bucks non si trovano in una situazione ottimale. Dopo essere usciti dai Playoff prematuramente per due stagioni di fila, è apparso chiaro come la squadra necessiti di una seconda star di maggiore spessore rispetto a Middleton, evidentemente non a suo agio nel ruolo. Essere inoltre a rischio di perdere il due-volte MVP Giannis Antetokounmpo non migliora di certo la situazione.

Aspettiamo sviluppi da entrambe le franchigie, magari a partire proprio da questa trade.

