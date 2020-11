Rumors NBA, LaMarcus Aldridge agli Warriors?

Riguardo la seconda scelta assoluta del prossimo Draft, attualmente in mano ai Golden State Warriors, l‘opinione degli addetti ai lavori è molto varia. Alcuni pensano che i Warriors dovrebbero scegliere un giovane prospetto per ringiovanire una rosa non proprio verde, mentre per altri l’opzione giusta è quella di scambiarla per un giocatore esperto, in grado di influire fin da subito sulle sorti della squadra. Secondo Zach Lowe, i Warriors potrebbero scambiare la seconda scelta con i San Antonio Spurs per LaMarcus Aldridge. Nel suo podcast, “The Lowe Post”, il giornalista di ESPN ha detto:

“Una delle mie conoscenze all’interno della lega oggi mi ha scritto: ‘Hey, c’è una voce riguardo la scelta dei Warriors, potrebbe andare agli Spurs in cambio di LaMarcus Aldridge e l’undicesima scelta assoluta’. Ovviamente dovrebbero esserci altri scambi per rimanere sotto il salary cap. E la mia risposta è stata: ‘È una pazzia! I Warriors non dovrebbero assolutamente farlo. Perché dovrebbero? Non scambi la seconda scelta assoluta per LaMarcus Aldridge…”



Per i Warriors è fondamentale riempire i buchi attualmente presenti a roster, particolarmente in uscita dalla panchina. La prossima stagione inizierà (siamo abbastanza sicuri da non usare il condizionale) il prossimo 22 dicembre. Per le franchigie non c’è quindi molto tempo per muoversi. Ma lo scambio per Aldridge non sembra sicuramente la risposta giusta per i Dubs. Anche perché, per motivi economici legati al salary cap, i Warriors dovrebbero liberarsi di alcuni contratti pesanti come quello di Draymond Green. Infatti il 35enne degli Spurs guadagnerà 24 milioni di dollari la prossima stagione, una cifra molto importante.

Inoltre Aldridge non sta giocando a livelli da All-Star nelle ultime stagioni. Nella scorsa stagione, LaMarcus ha viaggiato a 18.9 punti e 7.4 rimbalzi di media a partita in 33 minuti passati sul parquet. Non male, anzi. Ma il suo stile di gioco poco si adatterebbe a quello dei Warriors, caratterizzato da un ritmo molto alto e veloce.

