I Los Angeles Lakers stanno monitorando attentamente il mercato, alla ricerca dell’occasione giusta per migliorare la squadra. Nelle ultime ore sarebbe emersa la possibilità di arrivare a DeMar DeRozan via trade. Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, i Lakers sarebbero pronti a cedere agli Spurs la coppia formata da Danny Green e Kyle Kuzma. Uno scenario allettante per gli attuali campioni NBA, che aggiungerebbero un terzo All-Star al fianco di LeBron James e Anthony Davis.

I Lakers vorrebbero liberarsi in primis di Kyle Kuzma. La giovane ala ha dimostrato senza dubbio di avere talento, ma anche di essere ancora poco affidabile in chiave Playoff. La discontinuità offensiva e le lacune in difesa non lo rendono una pedina fondamentale per il futuro gialloviola. Inoltre, Kuzma è intenzionato a migliorare la propria condizione salariale: il giocatore vorrebbe rinnovare a cifre considerevoli, una richiesta che i Lakers farebbero fatica a soddisfare, con il rischio di perderlo a zero in free agency.

Situazione diversa invece per Danny Green. Il giocatore ha le caratteristiche giuste per stare vicino a LeBron, ma negli ultimi Playoff ha faticato molto al tiro. I Lakers temono che per Green i giorni migliori siano ormai alle spalle, vista anche la carta d’identità. Inoltre il suo è il terzo contratto più oneroso della franchigia, con la stagione 2020-2021 garantita per circa 15 milioni.

Dall’altro lato troviamo i San Antonio Spurs. Il matrimonio con DeMar DeRozan non è mai pienamente sbocciato; in aggiunta, la franchigia si trova in una fase di ricostruzione e potrebbe trarre giovamento anche sulla crescita di Kuzma. Inoltre Danny Green ritroverebbe il suo ex coach Gregg Popovich, nella città che l’ha lanciato nel mondo NBA e nella quale ha vinto il primo anello.

Il dubbio principale rimane la compatibilità di DeRozan con LeBron James e Anthony Davis. La guardia ha tirato nell’ultima stagione con il 25.7% dall’arco, su a malapena 0.5 tentativi a partita. Numeri che lo portano a giocare molto spesso nel midrange, che ai Lakers è territorio di Davis. Oltretutto è risaputo che a James piaccia giocare con l’area libera in attacco, in modo da poter attaccare il ferro. Proprio per questo necessita di compagni che puniscano dal perimetro gli aiuti e i raddoppi.

