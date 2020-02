Stanotte si è disputata la gara delle schiacciate 2020 che ha visto arrivare Derrick Jones Jr. e Aaron Gordon al round finale e nel quale si è dovuti andare a oltranza grazie alle magnifiche conclusioni al ferro dei due giocatori. Alla fine è stato incoronato campione Derrick Jones Jr.

Così come quattro anni fa, dopo la bellissima sfida con Zach LaVine, Aaron Gordon non è riuscito a portare a casa il trofeo. Il giocatore degli Orlando Magic però, questa volta non ha mandato giù la sconfitta, ritenendo che sarebbe dovuto tornare lui in Florida col titolo di campione della speciale competizione.

La prestazione di Gordon è stata in effetti davvero notevole: nelle sue prime cinque schiacciate ha totalizzato il massimo dei punti, raccogliendo, poi, ‘solo’ 47 punti nell’ultima schiacciata, inchiodata sopra i 228 cm di Tacko Fall, contro i 48 totalizzati da Derrick Jones Jr. per aver staccato dalla linea del tiro libero.

Il voto della giuria, formata da Dwyane Wade, Common, Candace Parker, Chadwick Boseman e Scottie Pippen, ha premiato così il giocatore dei Miami Heat, scatenando la reazione sui social dei principali giocatori NBA (tra cui LeBron James), convinti che Gordon, questa volta, avesse vinto lo Slam Dunk Contest, dopo il già discusso 2016.

2 🏆 should have been rewarded tonight that’s for damn sure!! Keep it a buck y’all. 🤦🏾‍♂️!! Them boys both put on a show! Professional DUNKERS — LeBron James (@KingJames) February 16, 2020

In conferenza stampa, lo stesso giocatore degli Orlando Magic ha mostrato tutto il suo disappunto, dichiarando di essere arrivato alla sua ultima partecipazione ad una gara delle schiacciate:

“Saltare sopra uno così alto come Tacko Fall e schiacciare non è facile. E cosa mi hanno dato, tipo 47? Andiamo. Cosa siamo qui a fare? Non so neanche chi mi ha dato i 9. Ma li troverò stasera, statene sicuri (ride, ndr). Però parliamoci chiaro: siamo qui per fare quattro schiacciate, il punteggio dovrebbe essere calcolato su quelle quattro. E io ho fatto quattro 50 in fila. Basta, è finita, non si può fare meglio di così. Riprovarci il prossimo anno? Per me basta così. Avrei dovuto vincere due trofei, ma per me il tempo è finito. Il mio prossimo obiettivo è vincere la gara del tiro da tre”

