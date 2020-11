NBA, LeBron James felice dopo le elezioni USA: “Porterò vino e tequila alla Casa Bianca”

LeBron James e i Cleveland Cavaliers sono stati l’ultima squadra a visitare la Casa Bianca dopo la vittoria del titolo nel 2016 contro i Golden State Warriors. In seguito alla vittoria di Donald Trump nel 2016, né gli Warriors, né i Raptors visitarono la residenza presidenziale.

In seguito all’elezione di Joe Biden, Draymond Green si è rivolto direttamente a LeBron James via Twitter, domandandogli se i Lakers saranno i primi a tornare a visitare la Casa Bianca.

Yoooo @KingJames y’all can go to the White House and celebrate y’all title G! 🙌🏿🙌🏿🙌🏿🙌🏿

— Draymond Green (@Money23Green) November 7, 2020