La NBA lavora con i Raptors per farli giocare in Canada

Nonostante alcune fonti abbiano riportato che i Toronto Raptors potrebbero disputare le partite della prossima stagione a Nashville, la franchigia canadese starebbe collaborando con la NBA per restare in Canada.

Infatti a causa dell’epidemia di coronavirus è probabile che i Raptors dovranno disputare le proprie partite casalinghe in sedi alternative. Tra queste si era parlato di Nashville e Newark.

Attualmente il Canada richiede ai viaggiatori provenienti da altri paesi di mettersi in quarantena per 14 giorni dopo l’arrivo. Tuttavia, il governo federale ha intenzione di offrire test rapidi negli aeroporti per consentire a coloro che risultassero negativi di evitare la quarantena.

Alcune squadre di Toronto, come i Blue Jays della Major League Baseball hanno rinunciato a giocare in casa le partite di questa stagione. Quest’ultimi sono stati ricollocati nella città di Buffalo.

La decisione verrà presa sicuramente prima dell’inizio della stagione, il 22 dicembre.

