NBA, Hawks pronti a scambiare la sesta scelta

Zach Lowe, giornalista che segue l’NBA per ESPN, continua a rilasciare rumors dopo quello di stamattina sull’interesse dei Bucks verso Bogdanovic e Barnes. Questa volta la voce di mercato riguarda gli Atlanta Hawks. Secondo Lowe, la squadra della Georgia sarebbe pronta a scambiare la sesta scelta assoluta del prossimo Draft per ottenere uno o più veterani in grado di aiutare fin da subito Trae Young e compagni ad arrivare ai Playoff.

Negli scorsi anni gli Hawks hanno accumulato diversi giovani talenti, molto promettenti per il futuro. Possiamo citare, oltre a Trae Young, John Collins, Cam Reddish, De’Andre Hunter e Kevin Huerter. Questi giocatori, scelti nei piani alti dei Draft degli ultimi anni, potranno sicuramente portare tante vittorie nel futuro ad Atlanta.

Ma per vincere subito e tornare ai Playoff è fondamentale anche l’esperienza dei veterani, e Atlanta non non è certo fornita. Il ritiro di Vince Carter, che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo 22 anni, sarà una perdita importante nello spogliatoio degli Hawks. E anche Jeff Teague, 33 anni il prossimo giugno, testerà le free agency, puntando a una squadra in grado di vincere, anche se questo vorrà dire un contratto meno generoso. Teague, arrivato a gennaio da Minnesota, aveva già giocato con gli Hawks dal 2009 al 2016. Conoscendo quindi bene l’ambiente, fungeva da chioccia per i tanti più giovani e meno esperti presenti a roster.

Il giocatore più “anziano” attualmente presente a roster è Dewayne Dedmon, 31enne. Ciò che colpisce ancora di più è il fatto che il secondo meno giovane, Clint Capela, ha solo 26 anni, e gioca in NBA dal 2015. Un’esperienza importante, certamente, ma per Atlanta sarebbe davvero fondamentale trovare almeno un paio di giocatori più avanti con l’eta e con un passato più lungo nella lega. Tra gli obiettivi di mercato spicca il nome di Jrue Holiday. La guardia 30enne, in uscita da New Orleans, porta in dote, oltre all’esperienza, anche una grande forza in difesa. E in questo aspetto potrebbe davvero aiutare Trae Young, in difficoltà quasi sempre nella metà campo difensiva.

Atlanta non va ai Playoff dal 2016/17, e, da quando Trae Young è stato scelto al Draft del 2018, la squadra ha collezionato un record di 49 vittorie e 100 sconfitte. Ma la Eastern è la Conference meno competitiva, e per Atlanta è lecito aspirare alla Post-Season per la prossima stagione.

