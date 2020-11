Mercato NBA, New York Knicks interessati a Justin Holiday

Sarà una lunga estate per i New York Knicks. La franchigia, stanca di non poter mai accedere alla postseason, sono vogliosi di creare un roster competitivo per poter lottare finalmente per l’ottavo posto nella Eastern Conference.

Come riportano diversi media americani, i Knicks in questa sessione di mercato NBA vorrebbero firmare almeno un grande free agent. Tuttavia per vincere non si ha bisogno solo di grandi giocatori, ma anche di ottimi comprimari. Justin Holiday è l’opzione in queste presente sul tavolo di Leon Rose, President of Basketball Operation.

La guardia degli Indiana Pacers ha giocato una buona stagione. Ha viaggiato con una media di 8.3 punti, 1.3 assist e 3.3 rimbalzi ad allacciata di scarpe. I Pacers, a differenza dei Knicks, hanno partecipato al finale di stagione organizzato nella bolla di Orlando. I ragazzi di Indianapolis, inoltre, hanno raggiunto i playoff, perdendo però al primo turno con un netto 4-0 contro i futuri campioni della Eastern Conference, i Miami Heat.

A New York non si gioca una partita di Playoff dalla stagione 2013-2014. I Knicks sono da anni in ricostruzione, senza però trovare la soluzione ad una maledizione che sta durando da ormai troppo tempo. Ora chissà se sotto la guida di Tom Thibodeau i newyorchesi riusciranno a raggiungere la tanto agognata postseason.

Leggi anche:

Mercato NBA, Bucks interessati a Bogdanovic e Barnes

NBA, Magic Johnson si congratula con Joe Biden e Kamala Harris

NBA, Caruso: “La presenza di LeBron mi ha aiutato molto”