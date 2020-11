NBA, Stephen Curry carico per la prossima stagione: “Non vedo l’ora”

Tra l’ultima partita NBA giocata da Stephen Curry e la prossima saranno passati ben nove mesi. Il due volte MVP e leader degli Warriors non vede l’ora di tornare a calcare il parquet. Steph durante una diretta Instagram con la pagina “LetsGoWarriors” si è così espresso:

“Non desidero altro che tornare a giocare pallacanestro. È ciò che amo fare. Ho una gran voglia di tornare a competere e dividere il campo con i miei compagni di squadra. Anche i fan ovviamente vogliono vedere buon basket. Sarà sicuramente una stagione particolare con molte incognite, ma non vedo l’ora che inizi.”

Il play ha poi proseguito:

“Sono stati i sette mesi più lunghi della mia vita. Anche guardare la bolla è stata dura, dunque sono carico più che mai per la prossima stagione.”

In realtà Curry non gioca ormai da otto mesi, in quanto la scorsa stagione è sceso in campo solamente in cinque occasioni. La star degli Warriors aveva subito un infortunio alla caviglia il 30 ottobre 2019, saltando poi i successivi quattro mesi.

A marzo era sceso in campo solo una volta prima che la stagione venisse sospesa a causa dell’epidemia di coronavirus. L’infortunio di Curry, unito a quello di Klay Thompson e alla partenza di Kevin Durant, aveva fatto sì che gli Warriors terminassero la stagione con il peggior record.

Questo però ha comportato la possibilità di scegliere per secondi al prossimo draft. Curry dunque dovrà attendere ancora un mese prima di scendere in campo il prossimo 22 dicembre.

