Houston Rockets, Si delinea lo staff di Stephen Silas

Gli Houston Rockets si stanno occupando della definizione del proprio coaching staff con assoluta priorità d’azione, in quanto organo fondamentale per le sorti sportive della franchigia. Dopo aver scelto ufficialmente Stephen Silas per ricoprire la carica di capo allenatore, i texani sembrerebbero in procinto di acquisire John Lucas in qualità di assistente.

Lucas è stato a capo del “Player Development System” dei Rockets a partire dal 2016 ed è stata proprio la sua marcata familiarità con l’ambiente a giocare una carta importante per lui. Addirittura, godendo di grande stima presso i piani alti dell’organizzazione, sembrava che potesse essere papabile per il ruolo di allenatore capo, evidentemente prima che gli venisse preferito il già citato Silas.

Le parti si incontreranno nella giornata di oggi, molto probabilmente già per concludere la trattativa e definire i termini economici del contratto. L’approdo di Lucas, amico sincero di James Harden prima ancora che suo collaboratore, potrebbe suggellare la permanenza del “Barba” al Toyota Center, vista come non scontata fino ad ora.

Lucas, prima scelta assoluta proprio di Houston nel 1976 e padre dell’ex giocatore NBA John Lucas III, nel corso della sua carriera tecnica è stato capo allenatore dei San Antonio Spurs, dei Philadelphia 76ers e dei Cleveland Cavaliers, oltre che assistente a Denver ed ai Los Angeles Clippers.

Leggi anche:

Mercato NBA: Knicks interessati a Christian Wood

NBA, stipendio da record per Daryl Morey ai Sixers

Mercato NBA, Philadelphia 76ers interessati ad Harden