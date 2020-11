NBA, stipendio da record per Daryl Morey ai Sixers

Dopo il “Trust The Process” e un paio di annate al di sotto delle aspettative, i Philadelphia 76ers, con Daryl Morey, sono pronti ad iniziare un nuovo capitolo della loro gloriosa storia. Secondo la proprietà, l’ex GM degli Houston Rockets è l’uomo giusto per compiere il definitivo salto di qualità per raggiungere quel titolo NBA che nella Città dell’Amore Fraterno manca ormai dal lontano 1983. Morey è stato voluto, corteggiato e alla fine ingaggiato, compiendo un esborso economico notevole.

Secondo quanto riportato da Marc Stein del New York Times infatti, Morey avrebbe firmato con i Sixers un accordo di 5 anni da $60 milioni totali, ovvero più di $10 milioni a stagione. Cifra che, qualora confermata, lo renderebbe uno dei dirigenti sportivi più pagati degli Stati Uniti.

Aggiungere un dirigente rispettato come Morey al proprio front office è senza dubbio un grande colpo per Phila e una grande mano anche al GM Elton Brand, da molti accusato (con cognizione) di aver messo insieme un roster senza senso, per di più ingolfando il monte ingaggi dei prossimi anni. Ciononostante, un contratto di tale portata economica sarebbe comunque un unicum o quasi. Negli ultimi anni infatti, l’unico caso simile si è verificato quando i New York Knicks affidarono la presidenza della franchigia a Phil Jackson. Anche in quel caso si trattò di un accordo quinquennale da $60 milioni.

Diversamente da Jackson però Morey non ha ancora vinto niente. Che possa iniziare a farlo a Philadelphia? I Sixers sperano di si. Per 10 milioni di motivi.

