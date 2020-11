Mercato NBA, Jrue Holiday non è incedibile per i Pelicans

Secondo le indiscrezioni riportate da Shams Charania di The Athletici New Orleans Pelicans sarebbero disposti a prendere in considerazione eventuali proposte di scambio riguardanti Jrue Holiday.

Il giocatore, due volte All-Defensive in carriera, è reduce da una solida stagione in Louisiana, impreziosita da 19.1 punti, 6.7 assist, 4.8 rimbalzi e 1.6 palle recuperate di media a partita. Tuttavia, a causa dei risultati non proprio indimenticabili inanellati dalla franchigia in seguito alla dipartita di Anthony Davis, l’esperto playmaker ha manifestato più volte il desiderio di competere a più alti livelli.

Holiday, il cui contratto scadrà nel 2021, guadagnerà 25.4 milioni di dollari fino nella prossima stagione, dopodiché dovrà decidere se esercitare la sua player option da 26.3 milioni di dollari, propendendo per rimanere a New Orleans, oppure ascoltare le offerte proposte dal mercato, divenendo unrestricted free agent.

Il primo scenario appare di ardua realizzazione, anche per la consapevolezza, nutrita in primis dal giocatore stesso, di non essere più giovanissimo. Pertanto, vittima di questo sentore e con la chiara intenzione di non perderlo a zero, i Pelicans ascolteranno le offerte delle franchigie interessate ad imbastire una valida trade per il giocatore.

A questo riguardo, sembrerebbe vivo l’interesse dei Denver Nuggets, desiderosi di fare un passo in più sul piano dell’esperienza, dopo gli stupefacenti risultati della bolla.

Leggi anche:

Mercato NBA: Knicks interessati a Christian Wood

NBA, stipendio da record per Daryl Morey ai Sixers

Mercato NBA, Philadelphia 76ers interessati ad Harden