Mercato NBA, Danny Green: “Ai Lakers un gruppo speciale, penso saremo tutti qui l’anno prossimo”

I Los Angeles Lakers stanno pianificando la prossima stagione, con la sfida di essere nuovamente competitivi per il titolo NBA. Uno dei pochi giocatori ad avere lo stipendio assicurato sarà Danny Green. L’esperta guardia ha un altro anno di contratto, garantito per tutti i 15 milioni di dollari previsti. Non tutti però sono nelle stesse condizioni. Molti giocatori dei Lakers saranno free agent, e vorranno battere cassa dopo l’ultima stagione.

Danny Green ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo durante il podcast condotto da lui stesso, chiamato Inside the Green Room. Il 33enne ha commentato i rumors di un possibile scambio. Il contratto di Green lo rende un’ottima pedina per il GM Rob Pelinka:

“Sono quasi dieci anni che sento parlare di possibili scambi. Alla fine ignori le voci, quel che succede, succede. Pelinka è un ragazzo rispettoso. Sono sicuro che nel caso mi chiamerà. Capisco la natura degli affari. Tutti miglioreranno, tutti stanno cercando di muoversi per migliorare, quindi dobbiamo farlo pure noi.”

I Los Angeles Lakers proveranno sicuramente a ricreare il gruppo che nella stagione appena conclusa ha vinto il titolo NBA. Però gli ostacoli sono molti. I Lakers dovranno premiare Anthony Davis dandogli il massimo salariale, togliendo risorse preziose alla costruzione del supporting cast. I vari Rondo e Howard saranno free agent, mentre è probabile che Caruso e KCP ambiscano a un contratto più remunerativo.

Danny Green ha parlato anche di questo durante il podcast:

“Spero di fare ancora parte di questo progetto. Penso che riporteranno tutti qui e faremo ciò che abbiamo fatto in questa stagione, speriamo non in una bolla. Credo che il gruppo che abbiamo sia speciale. Sarà dura riportare indietro 10 free agent, ma se riuscissimo a riprendere la maggior parte di noi, continuo a credere che abbiamo il potenziale per fare qualcosa di grandioso.”

Leggi anche:

Mercato NBA, Jrue Holiday non è incedibile per i Pelicans

Mercato NBA: Knicks interessati a Christian Wood

NBA, stipendio da record per Daryl Morey ai Sixers