Mercato NBA: Knicks interessati a Christian Wood

La free agency è ormai alle porte e, tra i team più attivi, ci sono senza dubbio i New York Knicks. Tra i nomi più caldi accostati alla franchigia c’è quello di Christian Wood.

Il 25enne dei Detroit Pistons ha vissuto un’ottima stagione nella Motor City, soprattutto nella seconda parte, che lo hanno portato ad essere uno dei free agent più richiesti di questa sessione. Addirittura il terzo, in ordine di importanza, nella classifica recentemente stilata da Kevin Pelton di ESPN.

È lecito dunque immaginarsi molta concorrenza per Wood ma i Knicks sono decisamente in pole position. Come riportato da diverse fonti infatti, scout della franchigia hanno seguito in maniera assidua il prodotto dell’Università del Nevada, raccogliendo recensioni ottime ogni volta. Wood inoltre sarebbe perfetto anche come fit, perchè andrebbe a completare il reparto lunghi che, salvo sorprese legate alla conferma di Bobby Portis (opzione a favore dei Knicks da $15.7 milioni) dovrebbe contare solamente Mitchell Robinson e Julius Randle.

I nuovi Knicks di Tom Thibodeau hanno dunque individuato il loro obiettivo numero uno e hanno anche disposizione una cifra considerevole (dando per scontata la rinuncia a Bobby Portis), originata dalla trade che ha portato Kristaps Porzingis ai Dallas Mavericks, da investire in questa free agency. Per New York è giunto il momento di riempire quello spazio salariale. Farlo con Wood sembrerebbe il primo passo, nella direzione giusta.

