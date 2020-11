Mercato NBA, Philadelphia 76ers interessati ad Harden

Dopo aver subito un pesante sweep dai Boston Celtics durante il primo turno dei Playoff, i Sixers sembrano intenzionati a cambiare qualche giocatore nel roster. La scelta di Doc Rivers come head coach e di Daryl Morey come President of Basetkball Operation sembrano un ulteriore indizio della volontà di un nuovo corso a Philadelpia; proprio Daryl Morey sarebbe ben disposto a reclutare la sua ex-superstar, “The Beard” James Harden.

Shams Charania di Stadium riporta il tentativo da parte della dirigenza 76ers, non dimenticando di includere la volontà dell’altro team, gli Houston Rockets, comprensibilmente restii a scambiare il loro franchise player.

"I'm told Philadelphia is expected to be interested in and pursue James Harden" Our NBA Insider @ShamsCharania reports a Harden move for Houston is currently a non-starter. pic.twitter.com/7JaZH69WLt — Stadium (@Stadium) November 3, 2020

Harden, alla sua ennesima stagione superlativa, ha confezionato un’impressionante media di 34,3 punti, 6,6 rimbalzi e 7,5 assist nella regular season. Il problema, al solito, è arrivato durante i Playoffs: con meno spazi a disposizione, la guardia ha fatto molta più fatica, trovandosi senza scampo contro i Lakers. Nonostante gli insuccessi nella postseason, come già detto, il front office di Houston ha però negato categoricamente voci di scambio delle sue stelle.

Oltre a dover fronteggiare l’ovvia resistenza della squadra texana, i 76ers dovrebbero anche trovare delle pedine di scambio adeguate. I primi nomi che vengono in mente sarebbero quelli di Joel Embiid e Ben Simmons, ma lo stesso Daryl Morey ha recentemente dichiarato di voler tenere insieme il duo. A questo punto, gli scenari per un’eventuale trade sembrano assottigliarsi ancora di più.

In ogni caso, sia i Sixers di Doc Rivers, sia i Rockets di Stephen Silas dovranno trovare delle soluzioni per migliorare le proprie squadre: le prestazioni dell’ultima stagione non basteranno di certo ad arrivare ad un anello.

Leggi Anche

I giocatori NBA voteranno per la data d’inizio della nuova stagione

NBA, possibilità torneo Play-In per gli ultimi 2 posti Playoff