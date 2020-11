NBA, i Rockets mettono nel mirino un free agent

In Texas, precisamente in casa Houston Rockets, la rivoluzione procede a grandi falcate. La prima vittima è stata la panchina, lasciata sguarnita da Mike D’Antoni dopo quattro stagioni. Stephen Silas è il nuovo allenatore, alla sua prima esperienza da head coach dopo tante stagioni in versione assistant, l’ultima ai Dallas Mavericks. Dopodiché, scossone nella dirigenza: Daryl Morey ha salutato dopo 14 anni per trasferirsi in Pennsylvania, dov’è in atto un’altra riforma, ovvero quella dei Philadelphia 76ers. E all’orizzonte sputano ora cambiamenti nel roster.

Sotto la guida di D’Antoni, il quintetto degli Houston Rockets si è trasformato piano piano in una formazione priva di giocatori alti più di due metri. A risentirne è stato sopratutto PJ Tucker, il quale è stato spesso costretto a combattere con cestisti più alti di 10 o 20 centimetri. Questa configurazione di gioco non ha dato i risultati tanto sperati, e adesso la franchigia texana necessita forzatamente di lunghi, giocatori in grado di fare la differenza sotto canestro. Requisito obbligatorio, però, uno stipendio non troppo alto. Nel mare magnum della free agency spunta un nome particolarmente interessante: Nerlens Noel.

Il numero 9 è in uscita da Oklahoma City e potrebbe approdare agli Houston Rockets. Le ultime due stagioni, scadenti dal punto di vista del minutaggio, non dovrebbero costituire un ostacolo dal punto di vista del salario in quanto non eccellenti. Concentrandosi sull’aspetto tattico, il classe ’94 potrebbe godere degli assist dei due tenori Westbrook e Harden rivelandosi molto utile alla squadra di Silas nei panni di rifinitore. Tuttavia, Noel potrebbe non essere l’unico lungo a sbarcare in Texas.

