NBA, i Toronto Raptors potrebbero spostarsi nel New Jersey

I Toronto Raptors devono risolvere al più presto la grana legata a dove poter ospitare le partite di casa in vista della prossima stagione NBA. Il Canada e gli Stati Uniti, infatti, potrebbero continuare a limitare lo spostamento di persone da un paese all’altro, a causa della grave pandemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Per questo motivo la franchigia starebbe pensando ad un piano B, ossia quello di spostare momentaneamente la propria sede all’interno dei confini statunitensi per il tempo necessario ad affrontare tale emergenza.

Il front office, in queste ore, starebbe vagliando la possibilità di andare a stabilirsi nel New Jersey e la disponibilità nel poter utilizzare il Prudential Center di Newark. Le altre ipotesi messe in piedi da Toronto sono Tampa Bay o Nashville. Secondo quanto filtra, la preferenza della NBA è quella di concedere ai Raptors di potersi spostare a Newark, anche per la buona vicinanza delle squadra avversarie facenti parte della Atlantic Division.

Per aiutare a combattere la diffusione del COVID-19, coloro che entrano in Canada, per ora, sono attualmente soggetti a un periodo di quarantena obbligatorio di 14 giorni dall’arrivo.

Leggi Anche

NBA, Barack Obama ricorda la telefonata di LeBron James e Chris Paul

NBA, LaMelo Ball ha concrete possibilità di non essere scelto in Top 5

Mercato NBA, Warriors interessati a Kelly Oubre