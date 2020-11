NBA, LaMelo Ball ha concrete possibilità di non essere scelto in Top 5

LaMelo Ball non sta stupendo negli allenamenti pre-draft di questi giorni. Nella giornata di ieri era uscita la voce di NBC Sports che parlava di un LaMelo sottotono durante i provini. Oggi il giornalista di The Ringer’s, Kevin O’Connor, era ospite del podcast The Mismatch, in cui ha parlato proprio dell’attuale situazione di LaMelo Ball in relazione al Draft NBA 2020:

“Prima sono stato in chiamata con un addetto ai lavori in una squadra della lega e abbiamo parlato a lungo di LaMelo. Ci sono molte persone che si chiedono se potrebbe uscire dai migliori cinque. Rick Bonnell, un giornalista degli Hornets, ha riferito che non sta andando bene nei colloqui. Non so cosa dire di questa voce, ma ne ho sentite altre di simili, che affermano che non stia facendo bene nei colloqui, negli allenamenti e in tutto il resto.”

Una serie di voci preoccupanti per quello che è il rookie più atteso. LaMelo è per distacco il giocatore con più pressione mediatica in assoluto in questa classe Draft. Il più giovane dei fratelli Ball ha già vestito le maglie del BC Prienai in Lituania e degli Illawarra Hawks in Australia. Inoltre, a preso parte, insieme ai Los Angeles Ballers, al campionato organizzato dalla JBA, la lega creata dal padre LaVar Ball.

In cerca di un playmaker attualmente troviamo i Chicago Bulls, ma che non sembrano intenzionati a scegliere LaMelo. Un’alternativa potrebbe essere Cleveland, ma i Cavs hanno già Sexton come playmaker del futuro, così come gli Atlanta Hawks, ben coperti con Trae Young. Ai Detroit Pistons servirebbe come il pane un giocatore simile, ma a preoccupare è la compatibilità con la città dei “Bad Boys”.

Delle qualità e delle potenzialità di LaMelo Ball abbiamo già abbondantemente discusso nella nostra rubrica dedicata al Draft NBA 2020.

