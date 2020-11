NBA, Daryl Morey ufficialmente dirigente dei Philadelphia 76ers

Rivoluzione nella dirigenza dei Philadelphia 76ers. La franchigia della Pennsylvania ha recentemente ufficializzato l’immatricolazione di Daryl Morey come president of basketball operations, il quale, secondo le fonti, avrebbe firmato un contratto di cinque anni. Morey lavorerà al fianco del general manager Elton Brand, fresco di un’estensione contrattuale pluriennale. Josh Harris, proprietario della squadra, ha accolto Morey con queste parole:

“Daryl Morey è uno dei migliori dirigenti del front office e sono entusiasta di dargli il benvenuto a Philadelphia come president of basketball operations dei 76ers. Talenti come Daryl difficilmente si rendono disponibili, per questo abbiamo agito velocemente e in modo aggressivo per portarlo qui.”

Inoltre, ha aggiunto:

“Morey ha una straordinaria striscia di record in questa lega in quanto innovatore, visionario e leader. Io credo che incrementerà significativamente le nostre chance di consegnare a tutti i tifosi una squadra di calibro vincente.”

Daryl Morey ha trascorso gli ultimi 14 anni in Texas, alla corte degli Houston Rockets. Sotto la sua guida la franchigia si è trasformata in una delle corazzate più forti e potenti del campionato, che è riuscita a raggiungere per due volte le Conference Finals. Dopo un’era magnifica, è tempo di cominciare una nuova avventura. Prima Doc Rivers e ora Morey: i 76ers non scherzano più.

Leggi anche:

NBA, Doc Rivers: Voglio vincere il titolo qui a Philadelphia

NBA, J.J. Redick: A Philadelphia i tifosi sono sempre pronti a fischiarti

NBA, ancora dubbi sull’inizio della stagione