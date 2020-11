NBA, Shaquille O’Neal annuncia il suo quintetto dei sogni

Devastante, insormontabile sul rettangolo di gioco, sul quale si è guadagnato ben quattro titoli di campione, Shaquille O’Neal è stato uno dei più forti giocatori di sempre. Nel corso della sua lunga e ricca carriera, Shaq si è scontrato sempre a viso aperto contro cestisti che hanno segnato questo sport per il resto della sua esistenza. Ma con alcuni di questi ha avuto la fortuna di giocarci accanto. Dunque, non poteva che essere lui, dall’alto della sua incredibile esperienza, a dare vita al quintetto forse più forte che ci possa essere.

L’ex Orlando Magic ha annunciato la sua formazione ideale attraverso un post sul suo profilo Instagram, da quasi 18 milioni di seguaci. Un post che sprizza qualità anche al di fuori dei suoi confini digitali. Nella posizione di centro non poteva che esserci lui in persona, un centro da 23.7 punti e 10.9 rimbalzi di media in carriera. La point guard è impersonata da Allen Iverson, il piccolino che ha fatto tanto girare la testa a quei Los Angeles Lakers di inizio millennio affamati di three-peat. Il ruolo di guardia è affidato a Michael Jordan. E chi se non lui, amaramente sconfitto proprio dai Magic di Shaq nei Playoff della stagione 1994/1995. Shaquille O’Neal ha formato con Kobe Bryant uno dei migliori sodalizi mai esistiti, trasformatosi in un legame che non conoscerà fine. Ed è per questo motivo che nel quintetto ideale di Diesel non può mancare l’ex leggenda dei gialloviola. Infine, l’ultimo posto a disposizione se lo prende LeBron James. Compagni di squadra a Cleveland quando ormai la carriera di Shaq giungeva al tramonto, fedeli amici fuori dal campo. Quel James non era ancora al massimo del potenziale, ma con tutto ciò che ha dimostrato fino ai giorni nostri non poteva rimanere escluso.

Shaq ha scritto sotto il suo post:

“Non mi importa di quello che dite. Nessuno batte questo team in una serie da sette gare.”

E, forse, ha veramente ragione.

