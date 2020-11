Draft NBA, LaVar Ball vorrebbe LaMelo a New York o Detroit

LaMelo Ball è uno dei giocatori con più aspettative per il Draft di quest’anno. Oltre ad aver mostrato innegabili qualità cestistiche, l’ultimo talento della famiglia Ball non sembra essere spaventato del “salto” nel mondo NBA, nonostante alcune voci pochi incoraggianti.

Quando si parla di LaMelo (o Lonzo, o LiAngelo), però, diventa quasi impossibile non menzionare anche il padre della famiglia, LaVar. Anche questa volta il fondatore di Big Baller Brand non si è fatto attendere; intervistato a The Pascal Show su Youtube, Lavar ha detto senza troppi veli le destinazioni preferite per il figlio.

A sorpresa, tra le squadre reputate migliori per il giovane playmaker non rientrano né Charlotte né Golden State, detentrici delle prime due scelte al Draft: al contrario, Lavar Ball vorrebbe vedere LaMelo a New York o Detroit. La scelta sembra quanto meno discutibile, considerando che nessuno dei due team dispone di un roster competitivo o particolarmente promettente.

Un motivo potrebbe essere il coaching. Parlando dell’esperienza del figlio maggiore (Lonzo Ball,ora ai New Orleans Pelicans), LaVar ha espresso parole molto forti sull’importanza di un buon allenatore(e sulla volontà di non vedere un altro figlio a L.A):

“L’assetto che hanno ora [i Lakers] non è buono. […] Ho già avuto un figlio a Los Angeles con un pessimo coach [Luke Walton]. Non importa in quale squadra andare, la chiave è avere il coach giusto dietro di te.”

Le possibilità di vedere i sogni di LaVar realizzati sembra esigua, considerando che la settima o l’ottava scelta(proprio in mano alle due squadre indicate) non dovrebbero essere abbastanza per un giocatore così quotato. Mai dire mai però, soprattutto tenendo conto degli ultimi report sui workout del giocatore.