NBA, Steve Nash carica Brooklyn: “Puntiamo al titolo”

Steve Nash, ex-giocatore nonché 2 volte MVP, è stato da poco scelto come head coach dei Brooklyn Nets. Al suo primo incarico su una panchina NBA, l’ex-playmaker avrà l’opportunità di allenare un roster molto competitivo, che potrà fare affidamento su due superstar del calibro di Kevin Durant e Kyrie Irving.

Proprio per questo motivo le aspettative intorno alla squadra sono ora più che mai elevate; dopo una stagione a dir poco altalenante, i tifosi della franchigia non possono che aspettarsi di più dall’intero ambiente.

Ben consapevole di queste richieste, lo stesso Nash non ha avuto paura di alzare l’asticella per se stesso e il suo team. In un’intervista con Tim Bontemps di ESPN, il neo-allenatore ha dichiarato:

“Puntiamo al titolo. Non voglio dire che non vincerlo sarà necessariamente un fallimento… ma puntiamo al titolo, e costruiremo [la squadra] tenendolo a mente.”

I Brooklyn Nets sembrano quindi pronti ad affrontare una stagione molto importante, non solo per la franchigia e lo stesso Nash, ma anche per Durant (al ritorno da un grave infortunio) e Irving (di ritorno da alcuni guai fisici e da diverse dichiarazioni pesanti). L’ambiente sembra essere tuttavia abbastanza disteso: diversi giocatori, tra cui proprio Durant e Spencer Dinwiddie hanno espresso il proprio entusiasmo per la possibilità di lavorare con Nash.

Il cammino dei Nets sembra portare ad una finale NBA la prossima stagione; sarà interessante vedere se il nuovo allenatore sarà in grado di gestire l’ego delle sue stelle senza sacrificare i risultati sul campo, soprattutto considerando la presenza di diverse squadre volenterose di confermarsi ad Est.

