Mercato NBA, i Knicks puntano a ringiovanire il roster

Potrebbe esserci un cambio di rotta per quanto riguarda le strategie dei New York Knicks. Dopo diverse stagioni in cui la società non è riuscita a portare grandi nomi al Madison Square Garden, considerata anche la possibilità da parte della lega di abbassare la luxury tax, i Knicks potrebbero puntare sulla linea verde.

Secondo Ian Begley di SNY.TV, infatti, punteranno a prendere contratti e scelte al draft a basso costo.

“Una nota per la offseason: diverse squadre sono convinte che i Knicks non punteranno a nessun nome grande, né attraverso trade che in free agency. Piuttosto i Knicks proveranno a prendere scelte al draft e giovani per formare un nuovo nucleo da cui ripartire. New York ha già le scelte numero 8, 27 e 38 al draft.”

Una scelta piuttosto intelligente da parte della franchigia di New York, che troppo spesso in passato ci ha abituato a scelte scellerate sul mercato, per ottenere grandi nomi e provare a vincere subito. Inoltre la squadra dovrà decidere cosa fare con 4 giocatori, su cui ha delle opzioni: Bobby Portis, Wayne Ellington, Taj Gibson e Reggie Bullock.

Sulla base di questa scelta, i newyorkesi avranno più o meno spazio salariale per muoversi nella prossima vetrina di mercato. Ricordiamo che ai Knicks erano stati avvicinati due giocatori dal grande nome, ma dal contratto piuttosto pesante, come Blake Griffin e Russell Westbrook.

Entrambi sono disponibili a lasciare le loro franchigie, dopo un’annata non al top delle aspettative, ma per ottenere uno dei due, i Knicks perderebbero molte risorse in uno scambio.

Sicuramente un giocatore come Westbrook aiuterebbe la squadra, sia per quanto riguarda la vendita di biglietti e merchandising, che in termini di vittorie nel breve termine, ma Russ ha ancora 3 anni di contratto a 41 milioni di dollari. Questo bloccherebbe qualsiasi possibilità futura di costruire un nuovo roster.

