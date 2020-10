NBA, LeBron James a favore di Joe Biden per le elezioni americane

Dopo aver vinto il titolo NBA e l’MVP delle Finals 2020, tra qualche giorno LeBron James cercherà di essere protagonista di un altro importante evento.

É risaputo che la stella dei Los Angeles Lakers tenga a cuore i temi di ingiustizia e degrado sociale presenti in America. Non a caso due anni fa ha fondato la “I Promise High School” la scuola aperta ai bambini di Akron più bisognosi. Adesso è il tempo di una nuova sfida.

Con l’avvicinarsi delle elezioni americane, infatti, i temi legati all’ingiustizia sociale e razziale sono diventati di vitale importanza, per questo motivo James ha deciso di farsi avanti e di rendere ufficiale il suo sostegno per Joe Biden.

Il numero 23 non ha mai nascosto il suo netto contrasto con la figura di Donald Trump e ora potrà fare qualcosa di concreto per impedirgli di vincere le elezioni e rimanere in carica per altri quattro anni. Di fatto, sarà ospite insieme all’ex presidente Barack Obama nel Talk Show The Shop, per parlare di numerosi argomenti come l’esperienza nella bolla di Orlando, la corsa alle presidenziali e i problemi legati al razzismo sistemico.

It was such an honor. My President giving us the perspective and motivation we need right now. GO VOTE!!! @morethanavote #TheShop💈 #BlackLivesMatter https://t.co/MyoEAiX4gj — LeBron James (@KingJames) October 27, 2020

Come più volte affermato dal giocatore dei Lakers, uno dei modi più efficaci per combattere l’ingiustizia razziale è eleggere le persone giuste al potere. L’unico modo per farlo è che i cittadini, soprattutto quelli colpiti dalle ingiustizie, escano e vadano a votare. Questa volta, per a sottolineare il messaggio, avrà il sostegno diretto di Obama.

Per quanto riguarda il basket, invece, è emersa una data ipotetica per l’inizio della nuova stagione, che al momento è fissata per il 22 dicembre. Se le cose dovessero rimanere così, diverse fonti della lega hanno detto che LeBron James non scenderà in campo, poiché non ha intenzione di ricominciare la stagione così presto.

