NBA, Spencer Dinwiddie: “Nash sarà un ottimo coach”

Spencer Dinwiddie è sicurissimo che la scelta dei Brooklyn Nets di ingaggiare Steve Nash è stata un’ottima scelta. Secondo il playmaker dei Nets, Nash sa ascoltare e sa parlare coi propri giocatori. Queste le parole di Dinwiddie rilasciate a Shlomo Spurng di Forbes:

“Secondo me, se alleni a questo livello devi anche capire e parlare coi tuoi giocatori. Molto si basa anche sul gestire l’ego dei giocatori. Questo è uno dei motivi per cui Phil Jackson era fenomenale. Sapeva come parlare con Kobe. Sapeva come parlare con Michael”.