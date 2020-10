Draft NBA, Warriors e Hornets interessati a James Wiseman

James Wiseman è sicuramente uno dei prospetti più intriganti del Draft NBA 2020. La combinazione di atletismo, fisicità e capacità difensive ha reso da tempo il giocatore uno dei top picks in un draft che per la verità non si distingue per un grande talento.

Un nuovo report di Kevin O’Connor di The Athletic sembra confermare tutto ciò: sia i Golden State Warriors che gli Charlotte Hornets sarebbero fortemente interessati al centro. Tuttavia, queste indiscrezioni potrebbero essere parte di una tattica ben studiata, soprattutto in casa Golden State.

Nello specifico, gli Warriors hanno ben poco da chiedere ad un rookie, per quanto talentuoso possa essere; il nucleo della franchigia, Curry-Thompson-Green, sarà finalmente pronto a contendere per un altro anello quest’anno. Alla squadra di Kerr servono assetti in grado di contribuire da subito, soprattutto in ottica Playoff: mostrare un interesse per un prospetto conteso già da più team potrebbe costringere altre squadre ad una trade per la seconda scelta (proprio degli Warriors). In questo caso, Golden State potrebbe essere ben felice di perdere qualche posizione al Draft, in cambio di qualche giocatore pronto ad aiutare da subito la causa di Curry e compagni.

La situazione in casa Hornets è molto diversa. In piena fase di rebuilding, la franchigia di Michael Jordan potrebbe effettivamente puntare a Wiseman. Nel caso in cui i rumors fossero veri, Charlotte potrebbe quindi optare per uno scambio proprio con gli Warriors, o, perché no, anche con i Timberwolves. Allo stesso tempo, però, nulla esclude un bluff per puntare a una trade ed altri giocatori.

Considerando tutte le voci che si stanno accumulando intorno alle prime scelte, la Draft night potrebbe riservare alcune soprese.

