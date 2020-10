Mercato NBA, i Portland Trail Blazers puntano su Gordon Hayward

Dopo che i Boston Celtics hanno reso ufficiale la disponibilità di Gordon Hayward qualora si presentasse un’offerta di scambio, molte squadre hanno avanzato diverse proposte che potrebbero convincere la franchigia biancoverde.

L’obiettivo della dirigenza è quello di ottenere in cambio un giocatore di alto livello, per questo sono disposti a mettere nel pacchetto della trade anche qualche scelta al Draft futura.

Al momento, i Portland Trail Blazers sembrano la squadra più interessata ad ottenere il giocatore dei Celtics. Secondo Zach Lowe di ESPN, infatti, i Blazers sarebbero intenzionati a inserire nella trade Trevor Ariza, Rodney Hood e Zach Collins.

Secondo Lowe, inoltre, Collins sarà la pedina fondamentale dello scambio:

“Per come la vedo io, Ariza l’anno prossimo se ne andrà, lo stesso vale Hood. Scambiando Collins, invece, perdono un giocatore, importante, che può stare con loro ancora per qualche anno. I Celtics devono essere davvero ottimisti, d’altra parte Collins rientra da un brutto infortunio e un’operazione. Non so ancora quale sia l’opinione della lega su di lui, quest’anno ero davvero entusiasta di vederlo giocare. Anche se non sarà mai un tiratore da tre punti d’élite, può tranquillamente arrivare al livello di Brook Lopez. Allora sì che diventa un giocatore davvero interessante”.

In questa stagione, Collins è riuscito a rientrare in campo dopo un lungo periodo di stop per via di un grave infortunio. Nelle otto partite giocate nella bolla di Orlando ha registrato una media 6.3 punti, 7.1 rimbalzi e 1.3 assist in 25.4 minuti per gara.

Anche se negli ultimi tempi non ha fatto scalpore per le prestazioni in campo, non si può negare che il potenziale c’è. É importante ricordare, inoltre, che il 22enne dei Blazers ha subito un altro infortunio alla caviglia sinistra verso la fine della stagione, al termine della quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Gordon Hayward, invece, fatica ancora a riprendersi completamente dalla frattura della caviglia del 2018, che tra ricadute e tempi di recupero, gli impedisce di continuare a giocare in maniera costante. Durante i Playoff è sceso in campo per dare una mano alla squadra, mostrando però non poche difficoltà al tiro e nella coesione con i compagni.

Per entrambe le squadra sarebbe uno scambio rischioso, ma che può portare importanti risultati se i giocatori tornano in piena forma. Tutte e due le franchigie lotteranno per il titolo per la prossima regular season e la conclusione della trade potrebbe rivelarsi la mossa più importante.

