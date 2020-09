Come un fulmine a ciel sereno i Brooklyn Nets hanno scelto il loro prossimo allenatore. La franchigia newyorchese ha infatti chiuso un accordo con Steve Nash. L’ex MVP della NBA siederà quindi sulla panchina di Brooklyn pronto ad allenare Kyrie Irving e Kevin Durant. Il canadese ha firmato un accordo quadriennale. A darne notizia, ovviamente, il solito Adrian Wojnarowski.

Hall of Fame guard Steve Nash has signed a four-year contract to become the next coach of the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2020

Jacque Vaughn, ormai coach ad interim della franchigia, rimarrà all’interno del coaching staff di Nash diventando il suo assistente. Nelle ultime settimane, il proprietario dei Nets, Joe Tsai, e il direttore generale Sean Marks, hanno puntato in maniera forte su Nash per convincerlo a firmare per loro. Si tratta della sua prima esperienza su una panchina NBA per lui.

Negli istanti successivi all’annuncio, Chris Haynes ha riportato le prime parole di Steve Nash.

Sono davvero onorato di aver ricevuto un’opportunità del genere, soprattutto in un’organizzazione di primo livello come i Brooklyn Nets. Proprio per questo, ci tengo a ringraziare Sean, Joe e sua moglie Clara per la fiducia riposta nelle mie capacità di saper guidare questa squadra in futuro. Il ruolo di allenatore è una figura nuova per me, e l’ho voluta fortemente solo nel momento che ho ritenuto più opportuno. Sono davvero entusiasta delle qualità di questa squadra, e non vedo l’ora di trasferirmi a Brooklyn con la mia famiglia, per avere contatto il prima possibile con questa comunità.

