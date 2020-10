NBA, Tyronn Lue sempre più vicino alla panchina dei Rockets

La trattativa dell’assistente allenatore Tyronn Lue, per il lavoro di head coach sulla panchina degli Houston Rockets sembra abbia subito un notevole sviluppo. Secondo le indiscrezioni, infatti, la riunione di pochi giorni fa tra le due parti ha avuto degli esiti molto positivi.

A competere con i Rockets, però, ci sono anche i Los Angeles Clippers, che hanno tutta l’intenzione di trattenere il proprio vice-allenatore, visto il posto libero lasciato da Doc Rivers. Per impedire che se ne vada, i Clippers dovrebbero offrirgli un contratto convincente ma, secondo fonti di ESPN, questo non dovrebbe accadere prima dell’incontro tra i Rockets e Jeff Van Gundy.

Sono molti i fattori che influiranno sulla decisione delle franchigie di scegliere come capo allenatore Tyronn Lue o Jeff Van Gundy. L’ex coach dei Cleveland Cavaliers, per esempio, sembra essere molto richiesto dai giocatori di entrambe le squadre, il che sarà fondamentale per la decisione finale. L’analista NBA, invece, poiché vincolato dalla famiglia, non ha intenzione di lasciare Houston, la sua città natale, il che lo limita a trattare principalmente con i Rockets.

Se Lue dovesse rimanere convinto dalla proposta della dirigenza texana, i Clippers dovranno guardare altrove, fermo restando che Jeff Van Gundy non voglia partire.

I Rockets, invece, hanno la possibilità di scegliere con sicurezza uno dei due allenatori. Entrambi hanno molta esperienza, il che rende le trattative ancora più delicate per la dirigenza texana, che sicuramente non vorrà lasciarsi sfuggire il tassello mancante che potrà dare la spinta più necessaria per provare, nella prossima regular season, a vincere l’anello.

