NBA, I Lakers rientrano a Los Angeles accolti da un gruppo di tifosi

La data per festeggiare il titolo dei Los Angeles Lakers non è ancora chiara, date le circostanze relative al COVID-19. Dopo essersi consultati con la città e la contea di Los Angeles, lunedì la dirigenza Lakers ha dichiarato che terranno terranno le tradizionali celebrazioni quando sarà più opportuno farlo.

Anche se è improbabile che la parata si tenga nell’immediato futuro, i fan dei Lakers sono comunque riusciti a mostrare il loro sostegno accogliendo il club appena atterrato dopo un lungo viaggio dalla bolla di Orlando.

Con la vittoria del titolo di quest’anno, i Lakers salgono a 17 titoli vinti in totale, a pari merito con i Boston Celtics. La stagione della franchigia di Los Angeles è stata impeccabile, la coppia formata da LeBron James e Anthony Davis si è confermata fin da subito come una delle più forti sul campo. La vittoria del titolo è il risultato di tutto il lavoro svolto dalla dirigenza, lo staff e i giocatori. L’improvvisa morte di Kobe Bryant per il tragico incidente in elicottero, ha spinto i Lakers a dedicargli la corsa per il titolo, e ora i tifosi non vedono l’ora di festeggiare e ricordare insieme la leggenda gialloviola.

