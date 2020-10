NBA, rivoluzione in casa Bulls: Billy Donovan licenzia quattro assistenti

I Chicago Bulls sono pronti ad iniziare un nuovo corso. L’arrivo di un coach esperto come Billy Donovan è un segnale di cambiamento. L’ex coach degli Oklahoma City Thunder, dopo aver lasciato proprio OKC, era diventato uno degli allenatori più ambiti sul mercato.

Per dare un ulteriore segnale di rinnovamento, il neo-assunto allenatore ha deciso di licenziare ben quattro assistenti. I nomi sono quelli di Karen Stack Umlauf, Dean Cooper, Nate Loenser e Roy Roger. La Umlauf era una delle personalità storiche dei Bulls. Presente fin dal 1985, fu piazzata da Jerry Krause alle basketball operations e nel 2018, in Summer League, divenne la prima assistente donna sulla panchina di Chicago.

L’ex allenatore Jim Boylen aveva avuto dei trascorsi difficili con lo spogliatoio, dopo averli definiti, in alcune occasioni, “thugs“. L’arrivo di un coach di personalità ed esperienza come Donovan potrebbe significare, forse una volta per tutte, la volontà dei Bulls di tornare a recitare un ruolo da protagonista nella Eastern Conference. Una presenza che, ai piani alti dell’Est, manca davvero da troppo tempo.

Nelle sue stagioni a OKC, Donovan ha avuto un record di 243 vittorie e 157 sconfitte.

