La NBA permetterà alle squadre di organizzare workout per i prospetti del Draft

Con la travagliata stagione 2019/2020 finalmente giunta al termine, per la NBA è già tempo di pensare a quella futura. Il primo passo è l’organizzazione del Draft, e con esso tutto ciò che viene prima.

Per questo motivo, la lega ha permesso alle squadre di iniziare a organizzare i primi incontri con i prospetti del Draft 2021. Allenamenti, colloqui e visite mediche potranno avere luogo già a partire da questa settimana.

The NBA is allowing teams to begin conducting in-person meetings (medical evaluation, workout) with 2020 Draft prospects from Oct. 16-Nov. 16, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Teams receiving up to two visits per player; no more than 10 total among prospects.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020