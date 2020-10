I Lakers hanno vinto il titolo NBA: molti personaggi famosi, tra cui Obama, si stanno complimentando con LeBron James e compagni per il traguardo raggiunto. Ma tra questi non c’è Donald Trump che, invece, non perde occasione di screditare la lega.

Tramite un tweet sul suo profilo, il presidente Trump ha fatto notare come lo share di Gara 6 sia stato molto basso: poco più di 6 milioni di spettatori hanno seguito la partita tra Lakers e Miami, meno di una partita di football americano trasmessa la domenica sera. Questo l’attacco del presidente USA:

“Incidente per l’ultima gara delle finali NBA con quasi il 70% in meno di spettatori, battuta da una partita di football trasmessa casualmente la domenica sera. Forse la stavano vedendo in Cina, ma ne dubito. Zero interesse”

Viewership for NBA Finals Finale Crash Nearly 70%, Beaten by Random Sunday Night Football Game https://t.co/RaDVRSE4ww via @BreitbartNews Maybe they were watching in China, but I doubt it. Zero interest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Rispetto allo scorso anno, dove la sfida tra Golden State Warriors e Toronto Raptors aveva registrato ben oltre 18 milioni di spettatori, c’è stato un brusco calo. Ma il presidente Trump non ha considerato che di solito, in questo periodo dell’anno, la NBA non gioca con la NFL che, invece, la fa da padrona.

Con lo slittamento della stagione a causa del COVID-19, la NBA si è ritrovata a giocare fino a qualche giorno fa: in questi ultimi mesi, la lega ha dovuto lottare anche con WNBA, MLB e NHL per conquistare qualche ascolto televisivo in più.

Un altro capitolo della faida tra Donald Trump e la NBA, destinato ad andare avanti fino alle elezioni del 3 novembre e, probabilmente, anche oltre.

