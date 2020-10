NBA Finals, i Lakers festeggiano, ma Quinn Cook resta a piedi. Poi sui social: “Fate inversione a U”

Tempo di celebrazione in casa Los Angeles Lakers per il titolo NBA 2020 conquistato. Festeggiamenti inusuali per tutti, date le circostanze e la normativa stringente imposta dalla bolla di Orlando, ma in particolare per Quinn Cook. Il giocatore gialloviola è infatti rimasto all’interno dell’arena ben oltre la fine di gara 6, lasciato a piedi dalla squadra, che nel frattempo stava facendo ritorno in hotel. Per far notare la propria assenza, Cook ha commentato sui social con un’incursione nel corso della diretta Instagram di J.R.Smith.

“Devo tornarmene a piedi dopo aver vinto un fo****o anello, wft. Fate inversione a U.”

The Lakers forgot Quinn Cook at the arena and he was commenting on JR Smith's Instagram Live 😂 pic.twitter.com/TZkGLlggBh — SportsCenter (@SportsCenter) October 12, 2020

