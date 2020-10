NBA, Frank Vogel commenta la vittoria del titolo con i Lakers

Dopo una stagione lunga un anno, coach Frank Vogel può finalmente festeggiare la vittoria del titolo NBA con i suoi Los Angeles Lakers. Il capoallenatore classe 1973, nel post-partita, ha commentato in questo modo la conquista del meritato anello, ovviamente partendo dall’impatto di LeBron James con i gialloviola:

“È il più grande giocatore che l’universo del basket abbia mai visto. E se pensi di sapere quanto sia forte, in realtà non lo sai finché non gli sei intorno ogni giorno. Stando con lui riesci a vedere la sua mentalità, i suoi aggiustamenti, il suo studio e il suo modo in cui guida il gruppo. È stata un’esperienza straordinaria allenarlo.”

L’allenatore ha detto che i suoi continui dialoghi lungo tutta la stagione con James durante le sessioni video e prima delle partite, hanno rivelato un lato unico del 35enne che è relativamente sconosciuto alla maggior parte delle persone:

“L’essere decisivo e deciso, in generale, è una qualità incredibile da avere. Avere la sua mente ed essere in grado di usarla come risorsa per collaborare alle decisioni su come andare avanti con il nostro gruppo è stato importante per noi. E questa cosa l’abbiamo potuta notare ogni giorno: guida la squadra in maniera straordinaria. Non credo che la gente possa sottovalutarlo ancora sotto questo punto di vista.”