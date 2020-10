NBA Finals, Jeanie Buss: “LeBron ha riportato i Lakers ai fasti di un tempo”

Visibilmente emozionata, la proprietaria dei Los Angeles Lakers Jeanie Buss ha tracciato un bilancio della stagione, conclusa sì con la vittoria del titolo, ma ricca di difficoltà lungo la strada. Ostacoli che hanno reso il gruppo più coeso e compatto.

Di seguito le dichiarazioni a caldo rilasciate a NBA TV:

“Il 2020 è stato un anno dalle circostanze tristemente straordinarie. È iniziato con la perdita del nostro amato Kobe e di sua figlia Gianna e siamo tornati a giocare per il sollievo dei tifosi. Poi l’improvvisa sospensione della stagione. È davvero incredibile ciò che ha messo in piedi la NBA per la ripartenza, non credevo tutto questo fosse possibile. Siamo grati dell’opportunità di portare a termine la stagione iniziata.”

Menzione speciale anche per Magic Johnson:

