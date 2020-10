LeBron James MVP delle NBA Finals 2020: “Volevo rispetto”

LeBron James ha vinto il quarto titolo NBA e per la quarta volta in carriera è stato nominato MVP delle NBA Finals.

Il messaggio di Adam Silver alla consegna del premio rende omaggio a un campione che sta riscrivendo la storia:

”Il premio di MVP delle Finals prende il nome da Bill Russell, che è sempre stato con noi in occasione delle Finali negli anni passati. Non è riuscito ad essere presente quest’anno, ma so che ci sta guardando da casa. Sento che L’MVP di queste Finals avrà un trofeo dedicato a lui, un giorno. L’MVP delle Finals è LeBron James.”

Le parole di LeBron a caldo:

”Rappresentare questa franchigia significa molto. Al mio arrivo qui dissi a Jeanie [Buss] che avrei riportato la franchigia nel posto che le apparteneva, il suo compianto padre l’ha fatto per molti anni e lei ha portato avanti il lavoro. Essere parte di una franchigia con così tanta storia è una sensazione incredibile, non solo per me. Lo è per i miei compagni, per gli allenatori, per lo staff, tutti quelli che sono qui. Volevamo solo rispetto: lo volevano Rob [Pelinka], coach Vogel, la nostra organizzazione, la Laker Nation. Anch’io volevo il mio fot***o rispetto.”